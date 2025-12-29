Sujetos en moto detonan artefacto explosivo en puerta de pollería en el Cercado de Lima

Sujetos a bordo de una motocicleta detonaron un artefacto explosivo en el frontis de una pollería que funciona hace más de 20 años. El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Acomayo con Conde de la Vega, en el Cercado de Lima.

Cámaras de seguridad captaron a dos hombres llegando en una motocicleta al negocio. Uno de ellos baja de la unidad y deja el explosivo. En cuestión de segundos se produce la explosión, mientras los delincuentes huyeron en el vehículo menor.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona y corroboró que la puerta de la pollería quedó afectada tras la detonación y varias lunas se observan destrozadas. Lo más alarmante es que cerca del lugar del atentado se encontraban algunos niños jugando.

Más negocios extorsionados y cierre

Los vecinos de la zona denuncian que este no es el único caso de extorsión ya que más negocios vienen siendo víctimas de la delincuencia. "Yo que soy una persona de edad no puedo vivir tranquila, ya no sé qué hacer. Me da miedo salir", dijo la madre de una de las afectadas.

Debido a esta situación, algunos negocios han optado por cerrar y se sabe que comerciantes ambulantes también serían extorsionados. Agentes de la Comisaría de Conde de la Vega llegaron hasta el lugar para resguardar la zona.

Indignación y pedido de seguridad

"Todo el mundo está siendo extorsionado, todo a nivel nacional. Este es un mensaje de consciencia a las autoridades, esto no es juego. Uno como peruano y pequeño emprendedor quiere darle lo mejor a su familia. En todos lados extorsionan y hay pequeños negocios que están cerrando", dijo un entrevistado.