Mujer permanece en UCI tras ser quemada por su expareja en Barrios Altos

Una mujer lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loayza, luego de ser quemada por su expareja en su vivienda, ubicada en la zona de Barrios Altos.

INTENTO DE FEMINICIDIO EN EL RÍMAC

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el sujeto la agredió físicamente con golpes y puñetazos en la vía pública. Luego, la siguió hasta el interior del inmueble.

Según relataron vecinas, una vez dentro de la vivienda, el hombre presuntamente roció gasolina sobre el cuerpo de la mujer y le prendió fuego. El ataque ocurrió frente a los hijos de la víctima.

Familiares y amigas la trasladaron de emergencia al hospital, donde ingresó con lesiones de gravedad. Mediante un comunicado, el centro de salud informó que la mujer presenta quemaduras en el 27 % de su cuerpo y permanece en cuidados intensivos.

El presunto autor del ataque fue identificado como Rafael Félix Hilario Guido, expareja de la víctima, quien aparece en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

El caso es investigado por las autoridades. En paralelo, el Ministerio de la Mujer brinda apoyo y contención a la familia afectada.