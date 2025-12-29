Surco: poste derribado por camioneta ocasiona cierre temporal en avenida Golf Los Incas

Un poste de alumbrado público terminó derribado tras ser chocado aparatosamente por un auto. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 28 de diciembre en la avenida Golf Los Incas, en el distrito de Surco.

La camioneta negra Chery Tiggo 7 Pro terminó empotrada contra un poste de luz, el cual fue derribado y dejó cables al nivel de la vía. Los bomberos tuvieron que intervenir con herramientas especializadas para liberar el vehículo del poste.

Cierre de vía y medidas de control

El incidente generó la restricción del tránsito vehicular en dirección hacia la avenida La Encalada desde el óvalo Monitor. Dos serenos del distrito de Surco se apostaron en la zona para desviar el tráfico hacia la avenida La Molina, mientras en el lugar permanecían esparcidos pedazos de concreto del poste.

Traslado de vehículo

La camioneta fue trasladada a la Comisaría de Monterrico para las diligencias correspondientes. Según registros de Sunarp, el vehículo se encuentra inscrito en la Sunarp a nombre de Víctor Alejandro Cabezas Acha.