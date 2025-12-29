Incendio consume chatarrería en Chorrillos: fuego casi se extiende a viviendas

Un incendio de gran magnitud consumió una chatarrería ubicada en la calle San Isidro, en el distrito de Chorrillos, durante la madrugada de este lunes. Las llamas amenazaron con extenderse a viviendas y locales cercanos.

El local almacenaba una gran cantidad de metal. Según la información preliminar, no se registraron personas afectadas ni desaparecidas. Sin embargo, el fuego se mantuvo activo durante varias horas y obligó a un intenso despliegue de los bomberos.

Los trabajos de control se complicaron por la falta de agua en la zona durante la noche. Vecinos señalaron que el servicio es cortado por Sedapal en ese horario, lo que dificultó el abastecimiento de las cisternas.

En el interior del predio se observó un camión que quedó atrapado entre el material incendiado. Además, en los alrededores existen al menos tres patios de maniobras de empresas de transporte. Al percatarse del siniestro, los propietarios acudieron al lugar y retiraron sus vehículos ante el riesgo de propagación.

Una vivienda colindante resultó afectada. La pared y una ventana quedaron dañadas por el fuego. La familia evacuó de manera preventiva debido a la cercanía de las llamas. Luego, fue puesta a buen recaudo tras el control parcial del incendio en esa zona.

Los bomberos continuaron trabajando para extinguir por completo el fuego. En tanto, vecinos indicaron que es la segunda vez que esta chatarrería se incendia y señalaron la dificultad para ubicar al responsable del negocio.

De manera preliminar, se informó que un corto circuito habría originado el siniestro. Las autoridades iniciaron las diligencias para confirmar las causas.