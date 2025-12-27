Detonan artefacto explosivo en el frontis de una vivienda en el Rímac

Una vivienda familiar ubicada en la cuadra 1 de la calle Morro Solar, en el distrito del Rímac, fue atacada con un artefacto explosivo cerca de las 12:30 de la madrugada de este sábado 27 de diciembre.

Los integrantes de la familia se encontraban reunidos en la sala cuando un fuerte estruendo rompió la tranquilidad de la noche. Pese a la violencia del ataque y los daños materiales causados, ninguno de los ocupantes resultó herido.

Daños materiales y confusión sobre motivos

La explosión causó serios daños en la puerta principal y en las ventanas de vidrio del primer y segundo piso, que quedaron completamente destrozadas. Los restos de los vidrios quedaron regados por toda la vereda, generando pánico entre los vecinos del sector.

Los propietarios señalaron que no han recibido amenazas extorsivas previas, ni llamadas, mensajes o advertencias que explicaran el motivo del ataque. La familia afectada manifestó estar visiblemente impactada no solo por los daños materiales, sino por el miedo generado al no comprender las razones detrás del atentado.

Temor e investigación

Por temor a posibles represalias, los residentes evitaron proporcionar detalles sobre sus actividades laborales o personales, aunque reiteraron que el ataque los tomó completamente por sorpresa y que no existe un antecedente que lo justifique. El caso ha sido reportado a las autoridades correspondientes para que inicien las investigaciones respectivas del caso.