El Agustino: Detienen a estudiantes de enfermería cuando realizaban una liposucción en un departamento

Personal de la Depincri de la Policía Nacional del Perú (PNP), informó de la captura de seis estudiantes de enfermería, todas mujeres, cuando estaban realizando una liposucción a una mujer dentro de un departamento ubicado en el distrito de El Agustino.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Departamento Criminal de la Zona Centro de Lima, Juan Carlos Montufar, explicó que en el departamento ubicado en el quinto piso del condominio Los Girasoles funcionaba un centro estético llamado "Sin Filtro", asimismo, informó que la mujer a la cuál iban a intervenir se encontraba inconsciente y con perforaciones en el cuerpo.

"Supuestamente es un centro de atención, de tratamientos estéticos, como la liposucción. Hoy, afortunadamente, hemos podido conocer la intervención a una ciudadana peruana que reside en España, que se encontraba en el interior debido a que le estaban practicando una liposucción para posteriormente realizarle una lipotransferencia", dijo.

DETENIDAS

Todas las intervenidas, cinco peruanas y una venezolana, serán investigadas por el presunto delito contra la salud pública y el ejercicio ilegal de la medicina. En tanto, la paciente fue trasladada inmediatamente hasta el centro médico más cercano.

(Con información de RPP)