La Victoria: capturan en Navidad a sujeto que robó arma de policía asesinado

En medio de las celebraciones por Navidad, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Anthony Francisco Rosales, sujeto señalado de haberse robado el arma del suboficial José Munive Gurmendi, asesinado en La Victoria el 3 de agosto.

Durante el operativo de los efectivos de la PNP se encontró la pistola en el interior de una vivienda, localizada en la Av. Aviación, la cual será sometida al peritaje correspondiente para saber si ha sido usada o no en otros hechos delictivos.

¿POR QUÉ TOMÓ EL ARMA DE FUEGO?

Tras la intervención, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, brindó detalles de las declaraciones de Francisco Morales, quien aseguró que al momento de apoderarse del arma de fuego se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas.

“Narra que estaba bajo los efectos de la droga, pasó por ahí, pateó el arma que estaba lejos. Declara que tiene un video inédito en su celular y recoge el arma. Después, se lo lleva a su casa (…) En el operativo, dijo que la pistola estaba entre el colchón y la cama”, mencionó.