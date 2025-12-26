Chorrillos: familias abarrotan playa Agua Dulce por feriado de Navidad

El feriado por Navidad motivó a cientos de familias a salir de casa y dirigirse a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, para continuar con las celebraciones de Nochebuena al aire libre.

Desde tempranas horas del 25 de diciembre, los veraneantes llegaron al balneario provistos de sombrillas, ropa de baño, bloqueador solar y alimentos para pasar el día junto a familiares y amigos. Muchos aprovecharon el buen clima para refrescarse en el mar y compartir momentos de descanso tras las celebraciones de la víspera.

Padres, hijos y grupos de amigos realizaron diversas actividades en la arena, como partidos de fútbol, juegos, castillos de arena y paseos en bote. Incluso algunas familias acudieron acompañadas de sus mascotas, convirtiendo la jornada en un encuentro completo de recreación.

Entre los asistentes también se observaron familias extranjeras que aprovecharon el feriado para compartir platos típicos y disfrutar del día festivo. La música, el baile y los almuerzos preparados en casa marcaron el ambiente en el balneario.

Tras la masiva concurrencia, las autoridades recordaron que es importante respetar las señalizaciones, seguir las indicaciones de los salvavidas y mantener una conducta responsable para evitar emergencias durante la jornada.