Rímac: queman auto valorizado en más de 50 mil dólares durante celebraciones por Navidad

Un auto de alta gama fue incendiado minutos antes de la Nochebuena en la calle 4 de la urbanización Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac. El vehículo, un BMW modelo 2025 valorizado en aproximadamente 55 mil dólares, quedó completamente inservible tras el ataque.

Según las primeras investigaciones, la propietaria —una joven empresaria— había estacionado el auto frente a una vivienda para pasar la Navidad junto a su familia. Sin embargo, cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre, vecino de la zona, se acercó y le prendió fuego al vehículo presuntamente porque estaba estacionado en el frontis de su inmueble.

El incendio no solo destruyó el automóvil, sino que también alcanzó la parte superior de la vivienda del presunto agresor, causando daños en la estructura del primer nivel y provocando la explosión de varias lunas debido al intenso calor.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Flor de Amancaes, donde el sospechoso permanece detenido mientras continúan las diligencias policiales. La propietaria del vehículo descartó que se trate de un caso de extorsión o un atentado dirigido en su contra.

Vecinos del sector indicaron que el detenido tendría antecedentes de comportamientos similares, incluyendo otros incendios en la zona, versión que será evaluada por las autoridades en el marco de la investigación.