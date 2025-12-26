Muro de contención colapsa en playa Los Delfines de Miraflores: sería por filtración de agua

Tras la llegada del verano 2026, los ciudadanos visitarán los diversos balnearios de Lima; sin embargo, no todo está preparado para recibir a los veraneantes. El muro de contención que se ubica a pocos metros de la playa Los Delfines en Miraflores terminó colapsando.

¿POR QUÉ CAYÓ LA INFRAESTRUCTURA?

Aunque no se conoce con precisión cuál ha sido la causa principal para que la infraestructura termine cayendo, se presume que la filtración de agua provocó la caída de la pared que actualmente luce en pedazos y encima de las piedras.

De no tomar acciones las autoridades de Miraflores de inmediato, el muro aledaño podría verse perjudicado y cediendo en las próximas horas, causando la molestia entre vecinos que suelen realizar actividades deportivas por la zona.

Finalmente, en conversación con los vecinos del distrito, los residentes pidieron a los integrantes de la comuna edil tomar las medidas correspondientes antes de que pueda suscitarse una tragedia.