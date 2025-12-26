Callao: fuerte congestión vehicular se registró en La Punta durante Navidad

Entre bocinas, avance lento y largas filas de vehículos, una fuerte congestión vehicular se registró en La Punta durante la celebración de la Navidad. La saturación afectó tanto al transporte público como a los autos particulares.

Decenas de familias optaron por pasar esta fecha en la playa, lo que incrementó considerablemente el flujo vehicular hacia el distrito chalaco desde las primeras horas del día. Pese a la congestión, muchos ciudadanos señalaron que el tráfico era un inconveniente asumible frente al deseo de compartir la jornada en un ambiente distinto.

A lo largo del día, el tránsito se mantuvo intenso. Sin embargo, el clima navideño predominó entre quienes llegaban y también entre aquellos que, conforme caía la tarde, iniciaban el retorno a sus hogares. El éxodo de veraneantes volvió a saturar las vías de salida, aunque sin escenas de desesperación.

Visitantes provenientes de distritos como Los Olivos y San Juan de Miraflores indicaron que, pese al embotellamiento, el tráfico no opacó la experiencia del paseo navideño.