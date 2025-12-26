Feriado por Navidad: familias llenaron parques y el Centro Histórico de Lima

El feriado por Navidad fue aprovechado por decenas de familias que salieron a pasear por distintos puntos de Lima, entre ellos centros recreativos y espacios históricos del centro de la ciudad.

Uno de los lugares más concurridos fue el Parque de las Leyendas, que recibió visitantes provenientes de diversos distritos de la capital y también de regiones como Cañete y Huancavelica. Padres de familia, acompañados de hijos, sobrinos y otros parientes, llegaron desde temprano para disfrutar del feriado.

Mientras algunos recorrían el parque, otros aprovecharon la fecha para continuar trabajando. Vendedores de comida señalaron que iniciaron sus labores desde la madrugada para atender la demanda, siendo platos como el arroz con pollo y el chaufa los más solicitados. Según indicaron, la venta se extendió hasta aproximadamente las 3 de la tarde.

La Plaza de Armas de Lima también fue otro de los espacios más visitados. Familias acudieron para pasear, tomarse fotografías y compartir un momento distinto fuera de casa. Algunos asistentes destacaron que la salida les permitió socializar y disfrutar del día en un ambiente familiar.

Además del paseo y el trabajo, hubo quienes aprovecharon la Navidad para realizar actos solidarios, como la compra de regalos destinados a bebés y niños de sus vecindarios.