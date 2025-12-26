Sangrienta Navidad en La Victoria: sicario se hace pasar por policía y mata a dos personas

Un violento ataque ocurrido durante las celebraciones de Navidad dejó dos personas muertas en el distrito de La Victoria. El crimen se registró alrededor de las 3:00 a. m. del 25 de diciembre en la zona de García Naranjo y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran a dos sujetos que llegan a bordo de una motocicleta. Uno de ellos desciende del vehículo, se acerca cautelosamente a un grupo de personas que conversaba en la puerta de un inmueble y abre fuego de manera directa. El atacante vestía una casaca con la palabra “Policía” en la espalda, lo que habría facilitado que se aproximara sin levantar sospechas.

En los videos se escuchan más de 15 disparos. Tras el ataque, un niño sale corriendo desesperado del lugar, mientras una joven logra ponerse a salvo refugiándose dentro del predio. Varios menores de edad se encontraban en los alrededores y fueron testigos de la escena.

Producto del atentado, dos hombres resultaron gravemente heridos. Uno de ellos fue trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, pero falleció en el trayecto. La víctima fue identificada como Cristian Augusto García Cesaruolo, de 45 años. La segunda persona murió en el lugar y, hasta el momento, no ha sido plenamente identificada.

Según se escucha en el registro audiovisual, una mujer menciona el nombre de Cristian García segundos después del ataque, lo que ha sido incorporado como parte de las diligencias. Asimismo, tras los disparos, otro sujeto armado salió del inmueble y abordó un vehículo, presuntamente con la intención de perseguir a los sicarios.

El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú, que busca determinar la identidad de los atacantes y el móvil del crimen. El uso de una prenda con identificación policial es una de las principales líneas de investigación.