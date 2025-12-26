SMP: acusan a vecino de disparar contra tienda de su barrio en plena Navidad

Un vecino es acusado de haber atacado a balazos una tienda ubicada en el San Martín de Porres. El hecho se registró la tarde del 25 de diciembre, alrededor de las 2:00 p. m., en el jirón Sáenz Peña, cerca del cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Tomás Valle.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que un vehículo rojo pasa frente al negocio y, desde una de sus ventanas, se observa una mano empuñando un arma de fuego. Segundos después, se escuchan varios disparos que impactaron contra la fachada de la tienda, la reja y el segundo piso de un inmueble cercano.

De acuerdo con la Policía Nacional, peritos de criminalística hallaron entre 15 y 18 casquillos de bala en la vía pública. Algunos proyectiles quedaron incrustados en las paredes del local, mientras que otros dañaron vitrinas y productos del interior.

Según relató la propietaria del negocio a Buenos Días Perú, al momento del ataque se encontraba atendiendo el local junto a su padre, un adulto mayor que se recupera de un problema de salud. Inicialmente, pensó que se trataba de pirotecnia por las celebraciones navideñas; sin embargo, al escuchar más disparos, corrió al interior de su vivienda para resguardarse.

La comerciante aseguró no mantener conflictos previos con el presunto autor del ataque y negó haber recibido amenazas o mensajes extorsivos. Además, indicó que, con apoyo de la Policía, acudió al domicilio del sospechoso, ubicado a pocas cuadras del lugar, pero este no fue encontrado.

Vecinos del sector señalaron que el mismo sujeto estaría vinculado a ataques similares contra otros negocios de la zona, lo que ha incrementado el temor entre los residentes. Hasta el cierre de esta nota, el presunto responsable no ha sido ubicado y el caso continúa en investigación.

Afortunadamente, no se registraron heridos. No obstante, los vecinos demandan mayor presencia policial, ya que temen que un hecho similar pueda repetirse y terminar en una tragedia.