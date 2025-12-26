Justicia para taxista asesinado en Santa Anita: deja un niño en la orfandad

El último lunes 22 de diciembre, un hombre identificado como Eisen Ortega Yepes, dedicado al servicio de taxi, salió de su vivienda en Santa Anita para salir a trabajar como todos los días; sin embargo, sería la última vez que sus familiares lo veían con vida.

Al tener información sobre Ortega Yepes, sus seres queridos decidieron iniciar las búsquedas correspondientes y se dieron con la lamentable noticia del fallecimiento de su pariente, quien se encontraba en la morgue.

LO ASESINARON PARA BENEFICIARSE

De acuerdo a la información compartida por los familiares de Eisen Ortega Yepes, el crimen tendría un trasfondo, el cual sería beneficiarse con el seguro de vida, pero no quisieron dar detalles de quién sería la persona que se adjudicaría con el dinero.

La hermana de la víctima contó que le dieron un espacio en la vivienda familiar, ya que tuvo una serie de problemas con su hijastra. Además, contó que su pariente deja a un niño en la orfandad, quien meses atrás perdió a su madre producto de una enfermedad oncológica.