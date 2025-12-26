Accidente en Navidad: choca su vehículo contra óptica en el Cercado de Lima cuando iba a misa

En medio de las celebraciones por Navidad, un adulto mayor de 72 años que se encontraba manejando su vehículo por el Cercado de Lima terminó impactando su auto contra el frontis de una óptica ubicada en la cuadra 2 del Jr. Caylloma cuando iba a una misa con sus familiares.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar del accidente y pudo constatar que la infraestructura del negocio se ha visto perjudicada. No solo se registraron daños en la puerta del local, sino que también en el interior del mismo.

CAUSA DEL ACCIDENTE

De acuerdo a lo revelado por el propietario del negocio y tras una conversación con el conductor del vehículo, el chofer habría perdido el control de su vehículo después de haber tenido problemas con los frenos del coche.

Finalmente, el dueño de la óptica contó que tendrá que desembolsar más de 10 mil soles para reparar las estructuras dañadas por la colisión; sin embargo, el adulto mayor junto a su familia se harán cargo de todos los gastos que se registrarán.