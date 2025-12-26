Surquillo: taxista muere por presunto ataque cardiaco y choca contra peluquería

Mientras las familias de Surquillo se preparaban para recibir la Navidad, un taxista sufrió un supuesto ataque cardíaco en el interior de su unidad, lo que conllevó que pierda el control de su unidad y terminara impactando contra una peluquería ubicada en el cruce de las calles Sancio con Rodin.

La víctima fue identificada como Álvaro Cesar Bermúdez Showing (59); fue auxiliado por el Cuerpo General de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para salvarlo; sin embargo, no pudieron hacer nada y confirmaron su deceso.

PIDE AYUDA PARA REPARAR SU LOCAL

Al registrarse el accidente, los vecinos se comunicaron de inmediato con la propietaria del local, quien lleva más de 15 años en el negocio; espera que los responsables del choque puedan hacerse cargo de los daños originados.

Finalmente, el coche colisionado fue conducido de inmediato a la comisaría de Surquillo, dependencia donde permanecerá mientras se realicen las investigaciones correspondientes y conocer el origen del choque.