Navidad 2025: playas de la Costa Verde amanecen llenas de basura tras celebraciones

Las playas de la Costa Verde amanecieron cubiertas de basura tras las celebraciones navideñas realizadas durante la noche del 25 de diciembre, según registraron las cámaras de Buenos Días Perú. Aunque las municipalidades tuvieron algunas horas para ejecutar labores de limpieza, en varios sectores del litoral aún se observan residuos acumulados, principalmente envases de bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, bolsas plásticas y empaques de alimentos.

En un recorrido por la playa Las Sombrillas, en Chorrillos, se constató que los contenedores de basura instalados en la zona se encuentran completamente colapsados. Asimismo, gran parte de los desperdicios permanece esparcida sobre la arena, sobre todo cerca de la orilla, lo que representa un riesgo para bañistas, deportistas y mascotas debido a la presencia de vidrios rotos.

Además, se observó que varias personas realizaban reciclaje informal, recolectando botellas de plástico y latas, mientras que comerciantes de la zona asumieron de manera voluntaria la limpieza de sus espacios ante la ausencia de personal municipal. Según indicaron, esta acción busca evitar mayores riesgos y permitir que la playa continúe recibiendo visitantes.

Vecinos del distrito expresaron su preocupación por la falta de limpieza y seguridad, y señalaron que la situación podría agravarse durante las celebraciones de Año Nuevo, cuando se espera una mayor afluencia de personas. También hicieron un llamado a los veraneantes a asumir responsabilidad y retirar sus propios desechos para evitar la contaminación del espacio público.