Incendio en el Rímac: vivienda siniestrada no contaba con permiso para almacén

Durante las celebraciones por Navidad, los Bomberos tuvieron que atender una emergencia en el Rímac después de que se registrara un incendio catalogado de código 4 en el interior de una vivienda, ubicada en la cuadra 10 de la Av. Francisco Pizarro; se conoció que el predio no contaba con permiso para operar como un almacén.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar del siniestro y de acuerdo a la información compartida por la municipalidad del distrito, la casa de cinco pisos solo tenía autorización para albergar personas y no productos.

CAUSAS QUE PROVOCARON EL INCENDIO

Aunque no se conoce con exactitud cuáles fueron las causas del incendio, las primeras investigaciones arrojan que el siniestro haya sido provocado por un pirotécnico; sin embargo, las autoridades respectivas se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

Cabe mencionar que, producto del incendio, diversas familias no pudieron contar con fluido eléctrico. Además, se espera que las autoridades del Rímac puedan realizar una supervisión en las casas aledañas, las cuales se habrían visto perjudicadas por las llamas.