Incendio en el Rímac: Fuego código 4 consume almacén de plásticos cerca de un grifo

Un incendio de gran magnitud, catalogado como código 4, encendió las alarmas la tarde del 25 de diciembre en la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac. La cercanía del siniestro a un grifo de combustible generó temor entre los residentes y obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

El evento se registró aproximadamente a las 3:16 p. m., cuando un almacén utilizado para guardar productos plásticos empezó a arder desde su parte baja. En cuestión de minutos, el fuego se expandió por toda la estructura, alcanzando cinco niveles y provocando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del distrito.

Material inflamable aceleró la propagación

Vecinos de la zona indicaron que el inmueble funcionaba como depósito informal, lo que habría incrementado la intensidad de las llamas. La radiación térmica comenzó a afectar fachadas y muros de edificaciones contiguas, elevando el riesgo estructural y obligando a varias familias a evacuar y retirar sus pertenencias ante un posible colapso.

Para enfrentar la emergencia, más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar con autobombas, ambulancias y equipos de rescate. El objetivo principal fue contener el avance del fuego y evitar que se propague hacia un grifo de una empresa conocida, ubicado a escasos metros.

Amplio cerco policial en la zona

De manera complementaria, alrededor de 50 agentes policiales establecieron un cerco de seguridad para restringir el tránsito y proteger a los vecinos, mientras se desarrollaban las labores de extinción. Las autoridades continúan evaluando los daños y no descartan nuevas evacuaciones preventivas en la cuadra afectada.