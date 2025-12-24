Plan Verano 2026: anuncian cambios de sentido en la Panamericana Sur

La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó el Plan Verano 2026 para la Panamericana Sur, un conjunto de medidas orientadas a mejorar la fluidez vehicular durante los meses de mayor tránsito hacia el sur de la capital. Entre los anuncios más relevantes figura el cambio temporal de sentido de la vía, que se aplicará entre enero y marzo del próximo año, así como en fechas específicas de alta demanda.

Como parte del plan, se informó que el cambio de sentido vehicular se ejecutará los domingos y en dos jornadas adicionales: el jueves 1 de enero y el jueves 5 de abril, en el horario de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. El tramo comprendido en esta intervención irá desde Atocongo hasta Arica y desde Arica hasta Santa María, con el objetivo de reducir la congestión en horas críticas.

EMAPE asume la administración de los peajes del sur de Lima

Durante la presentación, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que EMAPE asumirá la administración de los peajes ubicados en el sur de la ciudad, tras el retiro de la concesionaria Rutas de Lima. Si bien no se detalló el número exacto de ambulancias, grúas y personal desplegado a lo largo de la Panamericana Sur, la comuna precisó que se contará con nueve vehículos operativos las 24 horas del día, entre unidades de supervisión, grúas de distintos tipos y ambulancias del Cisol.

El alcalde también explicó que la concesionaria saliente había reportado un gasto mensual de aproximadamente 25 millones de soles en mantenimiento, monto que, según los cálculos municipales, permitiría cubrir cerca de cinco meses de operación bajo la nueva administración. A ello se suman observaciones y hallazgos detectados por la municipalidad, que deberán ser atendidos dentro del nuevo esquema de gestión.

Finalmente, Reggiardo pidió tranquilidad a los usuarios y aseguró que la ciudad cuenta con respaldo financiero para afrontar esta etapa. Detalló que la municipalidad ejecutó una carta fianza por incumplimiento del concesionario, por un valor de 40 millones de dólares, equivalentes a unos 120 millones de soles. Estos recursos serán destinados a la administración de la vía y al trabajo coordinado con la ATU, el Cuerpo General de Bomberos, la Policía de Tránsito y otras entidades involucradas en el Plan Verano 2026.