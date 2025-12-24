Entre libros, tejido y recetas: así se distraen los clientes durante las largas colas por la cena navideña

A medida que se acerca la Nochebuena, las colas para recoger el pavo, el chancho o los ingredientes de la cena familiar se vuelven inevitables en distintos distritos de Lima. Desde muy temprano, decenas de personas esperan su turno, conscientes de que el proceso puede tomar varias horas.

LA ESPERA DESESPERA POR EL CHANCHITO O EL PAVO

Sin embargo, la paciencia y la creatividad se han convertido en aliadas frente a la espera. En Lince, por ejemplo, una vecina decidió llevar una banca portátil y un libro de pupiletras para entretenerse mientras avanzaba la fila. Con tranquilidad, aseguró que esa era su forma de “matar el tiempo” y evitar el aburrimiento.

Otros clientes, en cambio, reconocen que la espera es más difícil. Algunos llevan más de media hora sin notar avances, incluso en filas preferenciales para adultos mayores, donde la lentitud genera incomodidad y reclamos por la falta de personal de atención.

En San Miguel, una mujer aprovechó el tiempo tejiendo un chaleco con lana que llevaba consigo. Mientras la cola avanzaba lentamente, continuaba su labor sin sentir que el tiempo se perdía. Según comentó, siempre sale preparada para este tipo de esperas.

La situación se repite en los alrededores del mercado La Libertad, donde se forman extensas filas para comprar condimentos y especerías tradicionales. Allí, los clientes no solo esperan, sino que intercambian recetas y consejos para la preparación del pavo o el chancho, compartiendo secretos como el uso de cerveza, jugo de naranja, vino blanco o incluso pisco para la maceración.

Algunos relatan que empiezan a cocinar desde la madrugada, mientras otros explican cómo dejan reposar la carne durante toda la noche para lograr un mejor sabor. En varios casos, las familias adquieren pavos de gran tamaño o preparan más de una pieza para la cena.

También hay quienes asisten con niños, aprovechando las vacaciones escolares para que los menores se distraigan durante la espera. Conversar, jugar o simplemente acompañar a los padres se convierte en una forma de sobrellevar la larga jornada.