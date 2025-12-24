Nacimientos desde 8 soles en el Cercado de Lima por cierre de campaña navideña

Con el cierre de la campaña navideña, los comerciantes del jirón Inambari han iniciado el remate de nacimientos a precios accesibles, convirtiendo esta zona del Cercado de Lima en una de las más concurridas en los días previos a la Nochebuena.

TODOS LOS PRECIOS Y TAMAÑOS

Los precios van desde los 8 soles hasta los 650, dependiendo del tamaño, material y diseño. Entre las opciones más llamativas destacan los nacimientos de cerámica con acabados artesanales, así como versiones modernas pensadas especialmente para el público infantil.

Uno de los más solicitados es el nacimiento de capibaras, elaborado en cerámica y vendido desde los 40 soles, que incluye figuras adicionales como la cría y animales complementarios. También hay colecciones completas con personajes caracterizados como María, José y el Niño Jesús, reinterpretados con un estilo lúdico.

Sin embargo, el nacimiento más vendido de la feria ha sido el inspirado en la vecindad del Chavo, que incluye figuras como Don Ramón, la Chilindrina, la Popis y el profesor Jirafales, todos en cerámica. Este modelo se ofrece a 90 soles y, según los comerciantes, ya se han vendido más de 100 unidades.

Además, los visitantes pueden encontrar misterios pequeños, ideales para regalos, desde 12 soles por unidad, con descuentos por compras al por mayor. Estas piezas representan escenas andinas, amazónicas y tradicionales, e incluyen animales como llamas, vacas y ovejas.

Los nacimientos de mayor tamaño, que antes se ofrecían entre 700 y 800 soles, ahora se venden desde 650 soles, mientras que figuras individuales del Niño Jesús han bajado de precio por el cierre de la temporada.

Entre las novedades también figuran pozos para agua bendita, así como adornos decorativos de animales como gatos y perros con crías, cuyos precios parten desde los 20 soles.