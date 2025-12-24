Familias de distintos distritos disfrutan la Navidad en el Centro de Lima

Decenas de familias llegaron hasta el Centro Histórico de Lima para vivir de cerca el ambiente navideño instalado en la Plaza de Armas. Padres, madres y niños recorrieron el lugar atraídos por la decoración y la posibilidad de conservar un recuerdo en fotografías, en una jornada marcada por el entusiasmo y la nostalgia propia de estas fechas.

Uno de los principales atractivos es el árbol de Navidad que supera los 18 metros de altura y que destaca por su iluminación y su estrella en la parte superior. A pocos metros, el nacimiento a tamaño real se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan compartir un momento de reflexión, mientras que la presencia de Papá Noel convoca especialmente a los más pequeños y a familias enteras que forman filas para tomarse fotos gratuitas.

Centro de Lima se consolida como punto de encuentro familiar en Navidad

Visitantes de distritos como Lince, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Carabayllo coincidieron en resaltar la transformación del centro de la ciudad. Muchos indicaron que decidieron acudir tras ver imágenes en redes sociales, mientras otros señalaron que aprovecharon la visita como parte de los preparativos previos a la cena de Nochebuena, que incluye los platos y tradiciones habituales de la fecha.

Arcos temáticos, figuras decorativas y música navideña completan el recorrido por la Plaza de Armas, generando un entorno pensado para el disfrute familiar. La escena refleja cómo el espíritu navideño se manifiesta en espacios públicos, donde el acceso gratuito permite que personas de distintos puntos de Lima compartan una experiencia común marcada por el color, la ilusión y la convivencia.