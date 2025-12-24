Médicos protestan por el mal estado del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao

Médicos y trabajadores de la salud realizaron este martes un plantón en los exteriores del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao, para denunciar la crítica situación en la que opera este establecimiento, considerado el único hospital nacional de la región.

DENUNCIAN MAL ESTADO

Durante la protesta, el personal expuso imágenes del estado de las instalaciones: techos colapsados, tuberías expuestas, ambientes deteriorados y equipos médicos inoperativos, lo que —según advirtieron— pone en riesgo tanto a pacientes como al personal de salud.

El presidente del Cuerpo Médico del hospital, Jesús Briceño, alertó que el centro no cuenta con medicamentos básicos esenciales en ninguna de sus áreas, situación que afecta directamente la atención de emergencias y casos críticos. Uno de los fármacos más preocupantes es el surfactante, indispensable para el tratamiento de recién nacidos prematuros con problemas respiratorios.

Asimismo, informó que el hospital no cuenta actualmente con banco de sangre operativo, debido a observaciones administrativas que no han sido levantadas. Esto impide atender adecuadamente a pacientes que requieren transfusiones, como víctimas de accidentes o cirugías de urgencia.

En cuanto a la infraestructura, el médico precisó que de los siete ascensores con los que cuenta el hospital, solo dos funcionan de manera intermitente, mientras que el resto permanece inoperativo. A ello se suma la falta de ventiladores mecánicos operativos, pese a que varios fueron adquiridos durante la pandemia.

“El riesgo es enorme. Se atiende en condiciones inadecuadas, sin insumos ni equipos básicos. La vida de los pacientes está en peligro”, señaló Briceño durante la manifestación.

El plantón contó con la presencia de representantes de la Federación Médica Peruana y del Colegio Médico del Perú, quienes respaldaron el reclamo y exigieron acciones urgentes por parte de las autoridades de salud.

Los médicos indicaron que esta protesta busca visibilizar la crisis que atraviesa el hospital y advirtieron que, de no adoptarse medidas inmediatas, la situación podría agravarse en los próximos meses.