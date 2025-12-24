Cena navideña sin complicaciones: carnes preparadas y al alcance de todos los bolsillos

A pocas horas de la Nochebuena, decenas de familias buscan alternativas prácticas para asegurar la cena navideña sin contratiempos. En el Mercado de Productores de Santa Anita, diversos comerciantes han reforzado su oferta de carnes listas para hornear o ya aderezadas, una opción que gana protagonismo entre quienes desean ahorrar tiempo sin sacrificar sabor.

Entre los puestos más concurridos se encuentran las carnicerías que ofrecen enrollados de cerdo, pavos y lechones en distintas presentaciones y pesos. Los productos pueden adquirirse crudos y condimentados, o incluso solicitarse con anticipación para su horneado, permitiendo que los clientes retiren la cena prácticamente lista para servir en la mesa familiar.

Cena navideña: precios y opciones accesibles en Santa Anita

Los costos varían según el tipo de carne y su preparación. Los enrollados de cerdo se comercializan desde los 35 soles por kilo, con opciones en salsa oriental o criolla. En el caso de los pavos, el precio depende de la variedad: el pavo blanco se ofrece desde los 20 soles por kilo y el pavo negro desde los 25. Además, el servicio de horneado tiene un costo adicional, según el peso del producto.

La oferta también incluye panceta, lechón, cortes para parrilla y carne de cerdo por kilo, con precios que oscilan según el corte elegido. Los comerciantes atienden desde tempranas horas de la mañana hasta la noche, facilitando que los compradores de último momento encuentren alternativas para completar su cena navideña. El Mercado de Productores de Santa Anita, especialmente por la puerta 2, se consolida así como un punto clave para abastecerse en estas fechas festivas.