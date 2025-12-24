Viajeros en víspera de Navidad: así se vive el movimiento de último minuto en el puente Atocongo

A pocas horas de la celebración de la Navidad, viajeros de último minuto llegaron hasta el puente Atocongo, paradero semiformal desde donde parten buses interprovinciales hacia el sur del país, principalmente a Ica, Chincha, Cañete y Mala.

Según lo registrado por el equipo de Buenos Días Perú, el flujo de pasajeros es menor en comparación con el día anterior, 23 de diciembre, ya que la mayoría de personas adelantó su viaje. No obstante, aún se registran familias, parejas y pasajeros individuales que esperan abordar los últimos buses disponibles.

En cuanto a los precios, los pasajes no presentan un incremento considerable, aunque sí una ligera variación. Por ejemplo, el costo del pasaje a Ica, que normalmente bordea los 30 soles, hoy se ofrece alrededor de 35 soles, es decir, un aumento aproximado de cinco soles.

Los controladores de las empresas de transporte indicaron que muchos buses llegan casi llenos al paradero y completan su capacidad en este punto, considerado uno de los últimos paraderos dentro de Lima. Algunos servicios continúan su recorrido hasta Ica, mientras que otros finalizan en distritos como Mala, Cañete o Chincha.

A diferencia de jornadas previas, varios buses ya no se detienen debido a la baja demanda restante. Aun así, los viajeros que llegan a última hora logran encontrar cupos, especialmente en unidades que aún cuentan con asientos disponibles.

Respecto a la formalidad del servicio, el pasaje se adquiere directamente con las empresas de transporte y no se paga al conductor. En la zona se observó personal de distintas compañías realizando la venta con POS y organizando el abordaje de pasajeros.

Sin embargo, también se detectó la presencia de vehículos informales, ubicados principalmente en la vía auxiliar, lejos del paradero principal. Estos colectivos ofrecen viajes a precios más altos —por ejemplo, entre 60 y 70 soles hacia Ica— y operan de manera discreta para evitar controles.

En el lugar solo se constató la presencia de dos efectivos policiales, sin personal de Sutrán, pese a tratarse de un punto clave de salida interprovincial. Habitualmente, este paradero cuenta con fiscalización, situación que no se replicó en esta jornada.

A medida que avanzan las horas, continúan llegando pasajeros con maletas, regalos y hasta electrodomésticos, con la expectativa de pasar la Navidad en familia. Según indicaron los transportistas, los precios tenderán a normalizarse conforme avance el día.