Sutrán refuerza controles por Navidad en el terminal de Yerbateros

Desde las primeras horas de este 24 de diciembre, el terminal terrestre de Yerbateros registra un flujo progresivo de pasajeros que se movilizan hacia distintos destinos del centro y la sierra del país para celebrar la Navidad junto a sus familias. Aunque la afluencia aún es moderada, se observa a viajeros cargando bultos y paquetes, muchos de ellos destinados a actividades familiares, compromisos laborales o celebraciones costumbristas propias de estas fechas.

Entre los pasajeros predominan adultos mayores y familias que aseguran que las tarifas de pasaje se mantienen dentro de los rangos habituales, sin incrementos significativos por la temporada. Los destinos más frecuentes incluyen Jauja y Concepción, donde además de los encuentros familiares, se desarrollan festividades tradicionales que congregan a comunidades enteras durante varios días. Los viajeros también destacaron la importancia de mantener la paz, la unión familiar y la esperanza frente a la violencia y la inseguridad que afecta al país.

Terminal de Yerbateros: fiscalización y viajes seguros por Navidad

En paralelo al movimiento de pasajeros, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) ejecuta un operativo especial como parte del plan “Viaje Seguro Navidad y Año Nuevo”. La entidad ha reforzado la supervisión en este terminal, considerado un punto de alta demanda, así como en diversas carreteras del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, documentarias y operativas de las unidades de transporte.

Voceros de la institución informaron que el despliegue contempla personal en 22 regiones a nivel nacional, con más de 950 inspectores dedicados a prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que priorice el uso de servicios formales, ya que estos cumplen estándares mínimos que reducen la posibilidad de accidentes y situaciones que pongan en peligro la integridad de los pasajeros durante las celebraciones de fin de año.