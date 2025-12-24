Mototaxista es asesinado horas antes de Nochebuena tras resistirse a robo en el Rímac

Un mototaxista de 45 años fue asesinado la noche previa a la Nochebuena en el distrito del Rímac, luego de que presuntamente se resistiera al robo de su vehículo. El hecho ocurrió en la avenida Sancho Dávila, donde la víctima terminó desplomándose tras ser atacada con un arma blanca.

TRAGEDIA A POCAS HORAS DE NAVIDAD

Según la primera hipótesis que maneja la Policía Nacional, dos sujetos se hicieron pasar por pasajeros y abordaron la mototaxi del padre de familia. Sin embargo, cuando se encontraban cerca de la citada avenida, los delincuentes habrían intentado asaltarlo.

Durante el forcejeo, uno de los atacantes sacó un cuchillo y lo apuñaló en el abdomen. A pesar de la gravedad de la herida, el mototaxista logró continuar manejando algunos metros más. No obstante, al llegar a la avenida Sancho Dávila, perdió el conocimiento, detuvo su unidad y descendió del vehículo, para luego desvanecerse en plena vía pública.

Hasta la madrugada, no se había confirmado si los delincuentes lograron llevarse las pertenencias de la víctima. En tanto, los agresores se dieron a la fuga y son intensamente buscados por la Policía.

Familiares del fallecido indicaron que el hombre dejaba dos hijos, uno de ellos con habilidades especiales. Además, señalaron que la noche del crimen se encontraba trabajando horas extras, ya que buscaba reunir dinero para ofrecer una mejor Navidad a su familia.

“Salió a trabajar como de costumbre. Parece que lo atacaron dentro y ya su cuerpo no pudo más”, relató un familiar, quien añadió que otros mototaxistas lo vieron bajar de su unidad gravemente herido y desangrándose.

El primo de la víctima descartó que se trate de un caso de extorsión directa. Sin embargo, precisó que meses atrás la empresa de mototaxis donde laboraba, identificada como Pampas de San Juan, sí había recibido amenazas extorsivas, aunque estas habrían cesado.