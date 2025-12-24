Sicarios asesinan a tatuador dentro de su propio negocio en el Rímac

Un ataque armado ocurrido dentro de un pequeño negocio multifuncional terminó con la vida de un tatuador y dejó a su trabajador gravemente herido. El crimen se registró en la calle Hermanos Vargas, en el distrito del Rímac, cuando dos sujetos armados ingresaron al establecimiento que operaba como barbería, licorería y estudio de tatuajes.

Según la información preliminar, los agresores llegaron en una motocicleta y, al ingresar, manifestaron al empleado que tenían un “encargo” dirigido al propietario. Ante ello, el dueño del local salió a atenderlos, momento en el que los delincuentes abrieron fuego en un espacio reducido, alcanzando tanto al empresario como a su colaborador.

Sicarios ejecutaron el ataque dentro del local y huyeron en motocicleta

Debido a las dimensiones del establecimiento, las víctimas no tuvieron posibilidad de escapar del ataque. Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Cayetano Heredia; sin embargo, el propietario, un joven de 35 años, falleció poco después de su ingreso. El trabajador permanece internado recibiendo atención médica.

La víctima mortal deja en la orfandad a un hijo menor de edad y a su pareja en avanzado estado de gestación. Durante la madrugada, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron las diligencias correspondientes en la escena del crimen. El local cuenta con cámaras de seguridad, cuyos registros serán clave para identificar a los responsables y reconstruir su huida tras el atentado.