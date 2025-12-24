Capturan a presuntos extorsionadores tras quema de buses en San Martín de Porres

La Policía Nacional del Perú detuvo en San Martín de Porres a dos ciudadanos venezolanos, un hombre y una mujer, presuntamente vinculados a una organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte público. La intervención se realizó tras las investigaciones por la quema de dos buses de la empresa La Estrella, hechos registrados semanas atrás en la zona de Canta Callao.

De acuerdo con las diligencias policiales, el varón intervenido contaba con antecedentes penales y habría permanecido cinco años en un centro penitenciario. Además, las autoridades detectaron que utilizaba documentación falsa para permanecer en el país, lo que agravaría su situación legal. Ambos sospechosos fueron capturados al interior de un inmueble que funcionaría como punto de operaciones del grupo delictivo.

Banda sería responsable de extorsiones a empresas de transporte

Las pesquisas señalan que los detenidos integrarían la banda criminal conocida como Los Desa, la cual estaría implicada no solo en el incendio de las unidades de La Estrella, sino también en amenazas y cobros ilegales a otras empresas del rubro, entre ellas la compañía San Genaro. La modalidad delictiva consistía en intimidar a conductores y propietarios para exigir pagos a cambio de no atentar contra sus vehículos.

Durante el operativo, personal de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri incautó armas de fuego, municiones y diversos objetos vinculados a estas actividades ilícitas. Asimismo, se decomisó una motocicleta que habría sido utilizada para el desplazamiento de los implicados. Los detenidos fueron trasladados a la Dirincri, donde continuarán las investigaciones para determinar el alcance de sus acciones y la posible participación de otros integrantes.