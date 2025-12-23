Enrollado de cerdo del Callao: la opción que gana terreno en las cenas navideñas

A pocos días de la Nochebuena, el mercado Minka, en el Callao, vuelve a recibir a decenas de personas que buscan una alternativa práctica para la cena navideña. Entre las opciones más solicitadas destaca el enrollado de cerdo, un producto que en los últimos años se ha convertido en uno de los más pedidos por familias pequeñas o por quienes desean variar el menú tradicional.

El responsable de esta propuesta es César Melgarejo, comerciante de la sección carnes, quien asegura que su enrollado se ha consolidado por el sabor y el proceso de preparación, el cual se realiza a la vista del público. “Viene de todas partes de Lima (…) estimamos vender este año siquiera unos 1000 enrollados”, señaló a Buenos Días Perú.

Según explicó, el producto lleva un toque especial con finas hierbas y se ofrece en dos variedades: dulce y salado. Clientes que ya lo probaron afirmaron que regresan por el relleno, que incluye distintos insumos como carne y embutidos, dependiendo de la presentación.

Melgarejo indicó que el secreto está en el tipo de carne utilizada: cuello de cerdo deshuesado, un corte que describió como jugoso. Además, recomendó mantenerlo congelado para conservarlo y bajarlo con anticipación si se va a preparar al día siguiente.

Para quienes prefieren hacerlo en casa, el comerciante también vende el corte por separado. Indicó que el precio del corte solo es de 30 soles.

Además del enrollado, en el puesto se ofrecen otras alternativas como la “corona de Reyes”, elaborada con lomo de cerdo y presentada con una forma particular, que también viene siendo solicitada por los compradores.

Aunque faltan algunos días para la celebración, basta con que el comerciante instale su mesa en el pasillo de carnes para que el público se acerque a consultar por sus productos, principalmente por el enrollado, que ya se perfila como uno de los infaltables en varias mesas chalacas.