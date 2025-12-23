Aeropuerto Jorge Chávez: reencuentros y sorpresas marcan la llegada de viajeros por Navidad

A pocas horas de la Nochebuena, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se convirtió en escenario de reencuentros emotivos entre familiares que no se veían desde hace años. En la zona de llegadas internacionales, decenas de personas aguardaron con rosas, globos y carteles para recibir a sus seres queridos.

Entre los testimonios recogidos por Buenos Días Perú, un padre contó que volvió desde Chile y abrazó a sus hijos luego de tres años y diez meses sin verlos. En otro caso, una mujer esperó a su madre, quien retornó desde Italia tras nueve años fuera del país.

Las historias se repitieron a lo largo de la mañana: peruanos que regresaron desde Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Suiza y China, además de familias extranjeras que arribaron al Perú para conocer a sus parientes y vivir por primera vez las fiestas en Lima.

El ambiente también dejó escenas particulares. Una joven llegó disfrazada de tiburón para sorprender a su pareja que aterrizó desde Estados Unidos, mientras otra familia acudió con su mascota para recibir a una hija que no veían desde hace cinco años.