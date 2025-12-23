Buenos Días Perú

Nacimiento más grande del Perú buscará el Récord Guinness el próximo año

Colección de Miriam Valencia en Miraflores reúne escenarios de ciudades peruanas, países como Chile, México, Holanda, la India, entre otros.



Desde el Polo Norte hasta las montañas de Arequipa son algunos de los escenarios que conforman el nacimiento más grande del Perú, ubicado en el distrito de Miraflores y está compuesto por 350 piezas.

La colección es el resultado de 34 años de trabajo de Miriam Valencia, quien comenzó con un nacimiento de una chimenea y progresivamente fue incorporando representaciones de diversas culturas peruanas e internacionales.

Miriam destacó que cada pieza guarda una historia especial, mostrando desde nacimientos chinchanos con personajes morenos hasta vírgenes con traje de marinera y San José como chalán. "El espíritu de la Navidad es recordar el nacimiento del niño Dios", explicó, agregando que su colección demuestra que "Dios tiene diferentes presentaciones" y que "Dios es todo el mundo".

Nacimientos de todo el mundo

La colección incluye representaciones de Argentina, Holanda, esquimales, árabes, hindúes, jamaiquinos, rastafaris y diversas culturas de Asia y América Latina como Chile, México, Colombia, Ecuador y Guatemala.

Buscarán Récord Guinness

Más que una simple colección, se trata de un conjunto de costumbres y creencias vinculadas al espíritu navideño que ha ido creciendo progresivamente a lo largo de más de tres décadas. Cabe resaltar, que Miriam Valencia buscará postular su colección al Récord Guinness para el próximo año 2026.


