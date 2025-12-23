Caravana de Bomberos recorre calles de Miraflores por octavo año para alegrar a niños por Navidad

La Compañía de Bomberos de Miraflores N.°28 realizó su ya tradicional Caravana Bomberil Navideña, recorriendo diversas calles del distrito para llevar alegría a niños y vecinos durante las fiestas de fin de año.

Los vehículos completamente decorados con motivos navideños, incluyendo una escala convertida en trineo con Papá Noel, avanzaron entre luces y aplausos por avenidas como República de Panamá y Casimiro Ulloa, además del parque Tradiciones, mientras los bomberos saludaban a los vecinos. La caravana también visitó el hospital Neoplásicas para llevar alegría a los niños hospitalizados.

Esta iniciativa se lleva a cabo por octavo año consecutivo y busca generar momentos de felicidad en la comunidad. La caravana culminará este 23 de diciembre recorriendo diversas calles del distrito en horario nocturno.

Reacciones de vecinos

Vecinos del distrito expresaron su apoyo a la iniciativa, destacando su importancia para incentivar el espíritu navideño. "Me parece super bien porque incentiva más el tema de la Navidad, hace feliz a los niños y es bueno para todos", dijo una entrevistada, mientras otro agregó que los bomberos "están al servicio de la comunidad" y siempre acuden a socorrer en emergencias.

Mensaje del comandante de Compañía

El comandante de la unidad bomberil envió un mensaje navideño dirigido especialmente a los niños. "Feliz Navidad para todos los niños, que se porten bien, que le hagan caso a sus papás y que les digan que siempre le den pase a los bomberos porque siempre estamos yendo a una emergencia", dijo.