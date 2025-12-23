Ola criminal en SMP: roban camioneta frente a vivienda y asaltan a menor de edad

La inseguridad continúa golpeando a los vecinos de San Martín de Porres, donde cámaras registraron el momento en que un hombre fue asaltado cuando descendía de su camioneta para abrir la reja de su urbanización. Aprovechando el descuido, delincuentes lo golpearon y se llevaron el vehículo.

El hecho ocurrió en la urbanización Monte Carlo 1, ubicada en el jirón Elías Aguirre, una zona que cuenta con rejas en varias calles como medida de seguridad. Sin embargo, los vecinos aseguran que estas barreras no han sido suficientes para frenar la delincuencia.

SERIE DE HECHOS DELICTIVOS AZOTAN LA ZONA

Este no es el único caso. En otro video difundido por residentes del sector, se observa cómo un menor de edad es asaltado por un sujeto que se desplaza en bicicleta. El delincuente se le acerca caminando, lo amenaza con un arma de fuego y le arrebata el celular antes de huir.

Asimismo, otras imágenes muestran a tres sujetos trepando un edificio, utilizando una maniobra para ayudar a uno de ellos a ingresar hasta el segundo piso con la aparente intención de robar. Este hecho ha generado especial preocupación entre los vecinos, quienes afirman sentirse vulnerables incluso dentro de sus propias viviendas.

“Roban a cualquier hora y de cualquier forma: en moto, mototaxi, carro y hasta en bicicleta”, señaló una vecina de la zona, quien además denunció que la respuesta policial suele llegar cuando el delito ya se ha consumado.

Los residentes aseguran que estos robos se han intensificado durante el mes de diciembre, periodo en el que, según indican, los raqueteos, robacamionetas y robos al paso se han vuelto constantes. Pese a la reciente ampliación del estado de emergencia, cuestionan que no perciben mejoras reales en la seguridad del distrito.