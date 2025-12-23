Encuentran serpiente de 1.80 metros en la ribera del río Rímac

Inusual hallazgo. Vecinos del distrito de El Agustino encontraron el último lunes 22 de diciembre, una enorme serpiente de aproximadamente 1.80 metros que se encontraba en la ribera del río Rímac.

Los residentes llamaron al personal de serenazgo del distrito tras percatarse de la culebra quienes acudieron y la trasladaron hasta la central de Seguridad Ciudadana. Se cree que la serpiente ha estado en cautiverio y fue abandonada en la zona.

En diálogo con Buenos Días Perú, el gerente de Seguridad Ciudadana del Municipio de El Agustino, Jorge Nieves, indicó que ya se han comunicado con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y no tienen respuestas.

¿De qué especie se trata?

"No tenemos una respuesta positiva. ¿Qué tenemos que hacer con ella?. Hay un sereno que ha podido identificar al animal exótico, es una mantona que no es venenosa, pero atrapa a sus presas apretándolas", dijo.

Pedido a autoridades para traslado de serpiente

De acuerdo al trabajador edil, esta serpiente consume animales como ratas, ratones y aves pequeñas. Nieves resaltó el pedido tanto a Serfor y a la Policía Nacional para que tengan respuestas ya que la culebra lleva cerca de 12 horas desde que fue encontrada.