Denuncian a tesorera de apoderarse de S/20 mil: deja sin fiesta de promoción a escolares en SJM

Padres de familia denunciaron que la tesorera de un aula de quinto de secundaria de un colegio ubicado en San Juan de Miraflores, se apoderó de S/18 mil a 20 mil destinados para la fiesta de promoción.

Una de las madres indicó que la tesorera venía realizando los cobros de manera reiterada desde el mes de julio y ellos realizaban los abonos, pero ahora la mujer señala como justificación que ha utilizado el dinero porque está enferma al igual que su padre.

Hasta la vivienda de la mujer denunciada, llegaron los padres totalmente indignados quienes con carteles en mano y mediante gritos reclaman que la tesorera devuelva el dinero para que los adolescentes tengan esta fiesta ya que por pandemia no pudieron celebrar en el nivel primario.

Pruebas de pagos y más denuncias

Los denunciantes enseñaron varios voutchers de pagos de S/109 que venían abonando acumulando S/870 por cada padre de familia, más un adicional de S/45 para la fiesta que debía realizarse el 3 de enero.

Ellos indican que hay esta no sería la primera vez que la mujer habría cometido un tipo de fraude. Tras hacer publica la denuncia a través de TikTok, algunas personas les escribieron por interno y les contaron que fueron víctimas de estafa en otros colegios.

Tomarán acciones legales y sin respuesta de acusada

La mujer dio una fecha para que les devuelvan el dinero, pero no ha cumplido. Ante ello, los padres señalan que acudirán de manera judicial. Intentamos conversar con la mujer, pero su tío indicó que la mujer prefiere no brindar declaraciones.

Piden ayuda a alcalde

De otro lado, los padres hicieron un llamado al alcalde de San Juan de Miraflores, Dante Mendieta, los ayude para que realicen una fiesta de promoción de manera simbólica para que sus hijos no pierdan la ilusión.