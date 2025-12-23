A pocas horas de Navidad: pavo negro es vendido a S/16 y lechón a S/25 por kilo en San Luis

A pocas horas de la Navidad, las familias continúan realizando las compras para lo que será la tradicional cena navideña. Algunos optan por aves como el pavo negro o blanco, mientras que otros prefieren los lechones.

Costo de pavo y lechón

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la cuadra 14 de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de San Luis, donde el pavo negro es el que más se está vendiendo y tiene un costo de S/16 por kilo y el pavo blanco a S/14.

Mientras que el kilo de lechón se vende a S/25 el kilo. Uno de los vendedores indicó que al día se vienen vendiendo cerca de 50 pavos. Una madre contó que comprará pavo para que su hijo, quien es chef, pueda preparar la cena navideña como lo viene haciendo desde hace años.

Chef preparará cena navideña para su madre

"Mi hijo es chef, yo compro y él se encarga de todo con sus secretos. Él ya se encarga de prepararlo, en casa somos cuatro, pero luego vienen mis hijas y nietos. De todo se encarga mi chef", dijo muy orgullosa la madre.

Venta de pavo y lechón el 23 y 24 de diciembre

En este punto de acopio se atenderá a los compradores este martes 23 de diciembre hasta las 8:00 p.m. Cabe resaltar, que la venta de pavo y lechón este miércoles 24 de diciembre será hasta las 2: 00 p.m.