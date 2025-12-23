Repatrian a peruana que quedó en estado vegetal tras accidente en EE.UU.: su hija pide apoyo y justicia

Lourdes Pariona, una peruana que viajó a Estados Unidos en busca de mejor futuro, regresó al Perú en estado vegetativo tras ser atropellada mientras se desplazaba en un scooter eléctrico, en Orlando.

Su hija Miluska Pariona logró la repatriación de su madre tras meses de gestión con el hospital de Orlando y la Cancillería peruana, utilizando un jet ambulancia para el traslado de aproximadamente 12 horas.

La mujer había progresado en Estados Unidos pasando de lavar platos a trabajar en construcción y finalmente consiguiendo un puesto en la cocina en Disney; sin embargo, su camino se truncó con el accidente que la dejó en estado vegetal. Su hija había obtenido previamente una visa humanitaria para atenderla.

Problemas al recibirla

A su llegada al Perú, el hospital inicialmente se negó a recibirla. "Conversé, les enseñé toda la información y también sabían que mi mamá iba a llegar, pero al final me dijeron no la vamos a aceptar", relató. Tras horas de angustia, con el diagnóstico adicional de neumonía probablemente contraída durante el viaje, lograron su ingreso al Hospital Hipólito Unanue.

Pedido de ayuda y de justicia

Miluska expresó sentimientos encontrados por tener a su madre, así como su pedido de justicia. "El estar con mi mamá acá ya es un logro para mi, el estar con su familia justo antes de Navidad, no es la manera en la que quería, pero ahora está en su país", dijo. Si usted desea colaborar con Lourdes puede hacerlo de manera responsable al número 972647479.