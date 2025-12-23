Dejan amenaza y detonan explosivo en oficina de ingenieros que supervisan obras en Carabayllo

Un sujeto detonó un artefacto explosivo en una vivienda que funciona como oficina de supervisión de una obra de saneamiento en el distrito de Carabayllo, dejando daños materiales. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad alrededor de la 1:50 de la madrugada del último lunes.

El hombre primero dejó un escrito en el ingreso de la vivienda, ubicada en la calle Huaca del Sol. El mensaje dirigido a los trabajadores advertía: "Ingeniero que trabaje mañana o obrero que trabaje serán ejecutados si no dialogan con la persona adecuada".

Destrozos y relación de empresa con Ministerio de Vivienda

Minutos después, el sujeto regresó al lugar para lanzar el explosivo, el cual causó destrozos en ventanas y se encontraron una mecha de seguridad y un detonador en el frontis. Los ocupantes del inmueble, ingenieros que supervisan las obras, explicaron a Panamericana Televisión que su función es servir de enlace entre el Ministerio de Vivienda y una empresa constructora privada.

"Nosotros somos supervisión, esta es una oficina de supervisión", declaró uno de los trabajadores, quien preservó su anonimato. Agregaron que es la primera vez que la empresa sufre un ataque de esta naturaleza.

Espera de pronunciamiento

Vecinos de la zona expresaron su consternación y aumento de la sensación de inseguridad. Fuentes del Ministerio de Vivienda indicaron que se espera un pronunciamiento oficial de la compañía afectada, mientras las investigaciones policiales continúan.