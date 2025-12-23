Hombre es asesinado de un balazo en la cabeza en Santa Anita: se habría resistido a robo

Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante la madrugada de este martes en el distrito de Santa Anita. El crimen ocurrió en el cruce de la avenida La Cultura con la calle 5, una zona de alto tránsito.

SE HABRÍA RESISTIDO A ROBO

Según el testimonio de los vecinos, la víctima habría salido de un minimarket ubicado en el lugar y, cuando intentaba subir a su vehículo, fue interceptada por cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas. De acuerdo con esta versión, el ataque estaría relacionado con un presunto robo, ya que el vehículo no se encontraba en la escena del crimen.

No obstante, la Policía Nacional indicó que no se ha descartado ninguna hipótesis y que toda la información será corroborada con las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la municipalidad, así como de los negocios aledaños a la avenida La Cultura.

Durante las diligencias, los agentes hallaron las pertenencias personales de la víctima, entre ellas su billetera y unas llaves de vehículo. Aún se desconoce si estas llaves corresponden al automóvil que, según los vecinos, habría sido robado tras el ataque.

Asimismo, se informó que ningún familiar se ha acercado hasta el lugar y que los residentes de la zona no reconocen a la víctima como vecino del sector. Por el momento, también se investiga si el hombre vivía en el distrito.