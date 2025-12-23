Hombre muere atropellado en Comas: miniván implicada acumula más de S/ 280 mil en multas y papeletas

Un trágico siniestro vehicular ocurrido en el distrito de Comas terminó con la vida de un padre de familia que se dirigía a su vivienda. El accidente se registró en el jirón Bartolomé Herrera, donde una van fuera de control atropelló a un vecino y causó escenas de desesperación entre los residentes. Personal del Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar para atender la emergencia, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Testigos relataron que el impacto fue violento y que el vehículo avanzó varios metros levantando polvo antes de detenerse. Vecinos alertaron sobre la presencia de una persona atrapada debajo de la unidad, sin embargo, al ser auxiliado, el hombre ya había fallecido. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que la van circula a gran velocidad, estuvo a punto de atropellar a otro vecino y finalmente se estrella contra un árbol, que terminó completamente destrozado.

La víctima fue identificada como Nichelson, un padre de familia de 46 años, quien deja en la orfandad a una menor de 13 años y a su esposa en una situación de desamparo. Familiares exigieron justicia y apoyo para la madre de familia, señalando que ambos sostenían el hogar. Entre lágrimas, pidieron que las autoridades actúen con firmeza y se sancione a los responsables del fatal accidente.

MULTAS

De acuerdo con los registros oficiales, la van de placa BKV-168 está a nombre de Flor Sánchez Chávez y acumula más de 16 mil soles en multas ante la ATU y cerca de 265 mil soles en papeletas en la SAT. Según la Policía, el vehículo era conducido por Yorxe Alexander Arana Duarte, quien habría manifestado que se quedó dormido al volante y se entregó tras el hecho. Tras el accidente, vecinos denunciaron el constante exceso de velocidad en la zona y exigieron la instalación de rompemuelles en el jirón Bartolomé Herrera, vía utilizada como desvío de la avenida Túpac Amaru sin respetar los límites de velocidad.