Auto se estrella contra vivienda tras perder el control por exceso de velocidad: ocupantes resultaron heridos

Un vehículo que circulaba a excesiva velocidad perdió el control y terminó impactando violentamente contra la cochera de una vivienda en el distrito de La Molina.

Según las imágenes y la información brindada por la municipalidad, el auto descendía por una vía con pendiente pronunciada cuando el conductor no logró maniobrar, lo que provocó que el vehículo se elevara y se estrellara contra el inmueble, causando serios daños materiales.

El gerente de Seguridad Ciudadana, Javier Ávalos, confirmó que tanto el conductor como su madre, quien viajaba como pasajera, resultaron heridos producto del fuerte impacto. Ambos fueron auxiliados de inmediato y trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

Tras lo ocurrido, vecinos del sector expresaron su preocupación y advirtieron que no se trata de un hecho aislado. Recordaron que, tiempo atrás, un camión perdió el control en la misma vía y chocó contra otra vivienda, destruyendo parte del frontis e hiriendo a una transeúnte.

Ante este escenario, los residentes solicitaron a las autoridades implementar medidas de seguridad urgentes, como el cierre del cruce o la restricción del tránsito vehicular, debido al alto riesgo que representa la pendiente para conductores y peatones.