Navidad a la vuelta de la esquina: Mesa Redonda repleta de compradores a pocos días de Noche Buena

El último fin de semana previo a la Navidad marcó la recta final de las compras para decenas de familias que llegaron hasta Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, para adquirir regalos, adornos y los últimos detalles para sus hogares.

El panorama fue el habitual de estas fechas: calles repletas de personas, filas extensas y compradores cargando grandes bolsas con luces, esferas, juguetes y todo tipo de decoraciones. Aun así, el ambiente estuvo marcado por el espíritu navideño y los buenos deseos.

Muchos asistentes aprovecharon su único día libre para realizar las compras de último momento. Aunque caminar por la zona resultó complicado por la alta concurrencia, los precios accesibles siguieron siendo uno de los principales atractivos del emporio comercial.

Entre los productos más solicitados destacaron los adornos clásicos, juguetes tradicionales y figuras del popular Grinch, uno de los personajes más buscados esta temporada. Además, no faltaron quienes aún buscaban completar la decoración del hogar con arbolitos, luces o detalles para las paredes.

Durante la jornada, la presencia de personal municipal y de fiscalización permitió ordenar el tránsito y evitar que los ambulantes ocupen las pistas. No obstante, algunas veredas permanecieron congestionadas debido a la gran afluencia de público.

Pese al cansancio y la multitud, las familias resaltaron la importancia de mantener la tradición de salir juntos a comprar y compartir estas fechas. Para muchos, el principal deseo de Navidad fue claro: salud, trabajo y tranquilidad.