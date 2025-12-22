Roban vivienda de músico en San Miguel y se llevan equipos valorizados en S/17 mil

Una banda de delincuentes ingresó a la vivienda de un músico en el distrito de San Miguel y se llevó equipos tecnológicos y dinero en efectivo valorizados en aproximadamente 17 mil soles, según denunció la víctima.

El robo quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad del inmueble, donde se observa a los sujetos forzando el ingreso con una pata de cabra, reventando la chapa de la puerta principal y dañando el sistema de seguridad. Posteriormente, violentaron la reja del patio interior y una segunda puerta que daba acceso a la vivienda.

Uno de los ambientes más afectados fue el estudio de música, que el propietario venía equipando progresivamente. De ese espacio, los delincuentes sustrajeron una consola de ocho canales, una laptop, así como una pantalla de 55 pulgadas. No obstante, el robo no se detuvo allí.

Luego, los sujetos subieron al segundo piso, donde retiraron otras dos pantallas de 55 pulgadas, además de joyas y dinero en efectivo. Entre lo sustraído, la víctima señaló que había 2 mil soles destinados a la compra de regalos navideños para su hijo.

Tras el hecho, peritos de la Policía realizaron diligencias en el lugar y aplicaron un reactivo fosforescente para la detección de huellas. Sin embargo, no se logró identificar rastros, ya que, según la víctima, una mujer —captada en las imágenes usando guantes— habría limpiado las superficies, mientras su cómplice manipulaba los objetos.

En la calle José Gabriel Aguilar, a pocas cuadras del inmueble, existe una cámara de videovigilancia municipal que habría registrado la llegada de los delincuentes a bordo de un vehículo. No obstante, el afectado denunció que, al solicitar las imágenes, la municipalidad le indicó que debía esperar siete días para acceder al material.

“El video podría ser clave para identificar a los responsables, pero la respuesta ha sido burocrática y poco oportuna”, señaló el músico.

La víctima espera que las autoridades municipales faciliten de manera inmediata las grabaciones, las cuales serían fundamentales para identificar y capturar a esta banda de robacasas.