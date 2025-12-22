Prohíben paseos de carrozas en caballos en el Centro de Lima: ¿Qué opinan en las calles?

El Poder Judicial ordenó a la Municipalidad Metropolitana de Lima cancelar de manera definitiva los paseos turísticos en calesas jaladas por caballos que circulan por la Plaza Mayor y otras zonas del Centro Histórico de la capital.

La medida se da tras declarar fundada una demanda de amparo presentada hace más de tres años por una organización de defensa ambiental. La sentencia, emitida por el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, concluye que "el hecho constituye una práctica incompatible con el deber constitucional de protección y bienestar animal que vulnera el derecho a un ambiente equilibrado".

Con esta decisión, el órgano jurisdiccional dispuso que cualquier autorización, licencia o permiso municipal que permita operar estos servicios sea inmediatamente cancelado, poniendo fin a una práctica tradicional en el centro de la ciudad.

Opiniones divididas de ciudadanos

Algunos ciudadanos expresaron opiniones divididas. "En parte puede ser una buena experiencia para que los niños para que no olviden la etapa virreinal y es un poco de lo que queda", dijo un entrevistado, mientras que otra persona señaló que "Desde antes ha sido una costumbre que vienen turistas y pasean. Yo vengo de Ayacucho, justo vine a buscar a los caballos y no hay".

Otros manifestaron preocupación por el bienestar de los animales. "Da pena porque con el calor se sofocan y todo lo demás y aparte es un recorrido circular que hacen. Entonces, aparte del higiene que ensucian los caballos, en parte si y en parte no (está de acuerdo)", comentó una entrevistada.

Fin de práctica en la capital

Cabe resaltar, que con esta resolución, llega a su fin una práctica que remontaba a épocas coloniales, pero que ahora se enfrenta a nuevos estándares de conciencia ambiental y protección animal.