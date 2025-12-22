"Robacasas" se llevan objetos valorizados en S/50 mil de vivienda en Lurín

Delincuentes irrumpieron en una vivienda ubicada en la urbanización La Estancia, en Lurín, y sustrajeron bienes valorizados en aproximadamente 50 mil soles, según denunció el propietario. Todo el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

Las imágenes muestran cómo los sujetos llegan en una camioneta, estacionan frente a la vivienda y descienden sin levantar sospechas. Acto seguido, ingresan directamente al dormitorio, lo que hace presumir que conocían la distribución del lugar.

Con guantes puestos y movimientos rápidos, los ladrones comenzaron a retirar laptops, objetos personales de alto valor y una computadora gamer. Parte de lo robado fue colocado en una bolsa de mercado, que una mujer —también involucrada— acomodaba cuidadosamente para optimizar el espacio y evitar cargar peso innecesario.

Minutos después, uno de los sujetos desmontó el CPU de la computadora gamer, retirándolo cable por cable antes de cargarlo a la espalda y llevarlo hasta el vehículo. Tras cerrar las puertas, los delincuentes huyeron del lugar.

El propietario ya presentó la denuncia correspondiente y entregó las grabaciones a la Policía. En tanto, los responsables continúan en libertad, mientras las autoridades realizan las investigaciones para dar con su identificación y captura.