Risas, deportes y celebraciones: así se vivió el primer día de verano en la Costa Verde

El verano empezó oficialmente este domingo 22 de diciembre y apenas salió el sol, cientos de personas acudieron a las playas. En la Costa Verde se observó a familias y grupos de amigos con toallas al hombro y sandalias en mano, que llegaron para disfrutar del mar.

Algunos aprovecharon para jugar deportes como vóley, correr tras las olas y refrescarse en la arena. "Es bonito distraernos en un campo abierto, alejarnos un poquito de la ciudad", dijo una entrevistada.

Visitantes disfrutan de sol y playa

Desde temprano, vimos a niños persiguiendo olas, grupos instalados sin prisa y familias haciendo orificios en la arena para acumular agua. El ambiente fue de risas, chapuzones y fotos para dejar constancia del inicio oficial de la temporada.

"Disfrutando de la playa acompañada de mi pareja y mis amigos", comentó una joven, mientras otro entrevistado señaló "Justo ayer nos hemos comprometido, nos vamos a casar y el primer día celebrando aquí frente al mar con mi hijo y mi esposa, todos felices".

Calor moderado hasta febrero

Así terminó el primer día del inicio del verano, una temporada que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), será de calor moderado hasta el mes de febrero del 2026.