Lleva nueve días desaparecida: buscan a menor de 15 años que volvió a escapar tras ser ubicada por la Policía

Una adolescente de 15 años permanece desaparecida desde hace nueve días en el distrito de Chorrillos, luego de que escapara por segunda vez tras haber sido ubicada por la Policía Nacional. Sus padres, Anthony y Génesis, se encuentran desesperados y piden apoyo para dar con su paradero.

Según relataron a Buenos Días Perú, la menor fue encontrada inicialmente jugando en una zona donde tenía prohibido permanecer. Al notar la presencia de sus padres, la adolescente salió corriendo e ingresó a un restaurante, lo que generó alarma entre los comensales y motivó la intervención policial.

Los agentes trasladaron a la familia a la comisaría de Chorrillos para un control de identidad. Sin embargo, al descender del patrullero y en un descuido del efectivo encargado de su custodia, la menor huyó corriendo con dirección desconocida, cerca de un grifo ubicado a una cuadra de la dependencia policial.

De acuerdo con sus padres, la adolescente no llevaba celular, dinero ni ropa adicional al momento de su fuga. Tras lo ocurrido, se formalizó la denuncia por desaparición, activándose la alerta correspondiente con sus características físicas y vestimenta.

La familia explicó que la menor se encontraba cumpliendo un castigo desde semanas atrás debido a desacuerdos relacionados con sus amistades y salidas, aunque aseguraron que nunca fue víctima de agresión física. También señalaron que la adolescente había expresado recientemente su deseo de trabajar para ayudar en casa.

Los padres indicaron que han conversado con amigos y conocidos de la menor, quienes también colaboran con la búsqueda, pero hasta el momento no existe información concreta sobre su ubicación. Temen que pueda encontrarse sola y en situación de vulnerabilidad.

La adolescente es deportista, practica natación desde hace varios años y ha obtenido medallas en competencias realizadas en la playa Agua Dulce, según informó su familia.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la Policía Nacional del Perú o acercarse a la comisaría más cercana. Sus padres piden que, de haber sido vista o acogida por alguien, se facilite su retorno seguro a casa.